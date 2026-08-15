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Германия усилила предупреждение о поездках в Украину в канун Дня независимости

14:36 15.08.2026 Сб
2 мин
В Берлине ожидается, что российские атаки могут усилиться до 24 августа.
aimg Мария Науменко
Германия усилила предупреждение о поездках в Украину в канун Дня независимости Фото: пара туристов с чемоданами во время путешествия (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Германия обновила рекомендации по поездкам в Украину в канун Дня независимости. В Берлине предупредили о возможном усилении российских ударов по стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Германии.

В немецком МИД отметили, что в Украине продолжаются боевые действия, а Россия почти ежедневно наносит воздушные удары с использованием ракет, крылатых ракет и беспилотников. При этом опасность может относиться к любой части страны.

Отдельно в ведомстве обратили внимание на День независимости Украины, который будет отмечен 24 августа. В этот период нельзя исключать усиление русских атак.

Под ударом, по оценке немецкой стороны, могут оказаться как объекты инфраструктуры, в частности, энергетические объекты и транспортные узлы, так и гражданские цели.

В Германии также напомнили, что воздушное пространство Украины закрыто, поэтому въезд и выезд возможны только наземным транспортом.

Советуют гражданам Германии

Если поездку в Украину невозможно отложить по профессиональным обстоятельствам, в МИД Германии советуют заранее разработать детальный план безопасности.

Гражданам рекомендуют установить украинское приложение для получения уведомлений о воздушных тревогах, заранее определить ближайшее укрытие и следить за сообщениями местных властей и СМИ.

Также немцам советуют соблюдать комендантские часы и зарегистрироваться в списке кризисного реагирования Министерства иностранных дел Германии.

В ведомстве отдельно предупредили, что из-за российской агрессии возможности предоставления помощи гражданам Германии в Украине остаются очень ограниченными.

Между тем, в июле 2026 года в Украине зафиксировали наивысшее количество гражданских жертв с начала полномасштабного вторжения.

По данным ООН, за месяц погибли по меньшей мере 437 человек, еще 2610 получили ранения.

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