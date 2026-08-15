Германия усилила предупреждение о поездках в Украину в канун Дня независимости
Германия обновила рекомендации по поездкам в Украину в канун Дня независимости. В Берлине предупредили о возможном усилении российских ударов по стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Германии.
В немецком МИД отметили, что в Украине продолжаются боевые действия, а Россия почти ежедневно наносит воздушные удары с использованием ракет, крылатых ракет и беспилотников. При этом опасность может относиться к любой части страны.
Отдельно в ведомстве обратили внимание на День независимости Украины, который будет отмечен 24 августа. В этот период нельзя исключать усиление русских атак.
Под ударом, по оценке немецкой стороны, могут оказаться как объекты инфраструктуры, в частности, энергетические объекты и транспортные узлы, так и гражданские цели.
В Германии также напомнили, что воздушное пространство Украины закрыто, поэтому въезд и выезд возможны только наземным транспортом.
Советуют гражданам Германии
Если поездку в Украину невозможно отложить по профессиональным обстоятельствам, в МИД Германии советуют заранее разработать детальный план безопасности.
Гражданам рекомендуют установить украинское приложение для получения уведомлений о воздушных тревогах, заранее определить ближайшее укрытие и следить за сообщениями местных властей и СМИ.
Также немцам советуют соблюдать комендантские часы и зарегистрироваться в списке кризисного реагирования Министерства иностранных дел Германии.
В ведомстве отдельно предупредили, что из-за российской агрессии возможности предоставления помощи гражданам Германии в Украине остаются очень ограниченными.
Между тем, в июле 2026 года в Украине зафиксировали наивысшее количество гражданских жертв с начала полномасштабного вторжения.
По данным ООН, за месяц погибли по меньшей мере 437 человек, еще 2610 получили ранения.