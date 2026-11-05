Украинцев предупредили об отключениях света 6 ноября: какими будут графики

Графики отключений электроэнергии в Украине продолжат действовать и в пятницу, 6 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление " Укрэнерго ".

В компании рассказали, что в части областей завтра будут вынуждено применяться следующие меры ограничения потребления:

00:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности

00:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 2,5 до 4 очередей)

В "Укрэнерго" объяснили, что графики отключений вводятся из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.

"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорится в заявлении.

Всех украинцев также призвали экономно пользоваться электричеством после того, как оно появляется по графику.