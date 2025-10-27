RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Украинцев предупредили об отключениях света 28 октября: когда введут графики

Иллюстративное фото: в Украине 28 октября будут отключать свет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 28 октября, будут отключать свет по графикам. Они вступят в силу с самого утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 28 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления", - сказано в сообщении компании. 

Там предупредили, что графики почасовых отключений объемом от 1 до 2 очередей будут действовать с 08:00 до 22:00. 

При этом графики ограничения мощности для промышленности введут с 07:00 до 22:00. 

В "Укрэнерго" обратили внимание, что время и объем применения ограничений могут изменить. 

Отключения света в Украине

Напомним, в ряде регионов Украины ввели графики отключений света после массированного удара российских оккупантов, который состоялся в ночь на 22 октября.

Тогда враг намеренно атаковал энергетические объекты Украины, в том числе и в Киеве.

С тех пор отключения света вводили практически каждый день, кроме воскресенья, 26 октября.

Сегодня, 27 октября, изначально не ожидались почасовые отключения света для бытовых потребителей. Но ситуация резко поменялась и энергетикам пришлось вернуть ограничения.

К слову, сегодня, 26 октября, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров рассказал о важном решении для мобильной связи во время отключений.

По его словам, в Украине появятся новые вышки мобильной связи с аварийным питанием, чтобы обеспечить их работу в условиях отключений света.

Также резервные источники энергии перераспределят - теперь их станет больше на прифронтовых территориях.

