Украинцев предупредили об отключениях света 28 октября: когда введут графики

"Завтра, 28 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления", - сказано в сообщении компании.

Там предупредили, что графики почасовых отключений объемом от 1 до 2 очередей будут действовать с 08:00 до 22:00.

При этом графики ограничения мощности для промышленности введут с 07:00 до 22:00.

В "Укрэнерго" обратили внимание, что время и объем применения ограничений могут изменить.