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На границе Украины с Польшей возобновили пропуск грузовиков

Украина, Понедельник 01 июля 2024 21:05
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На границе Украины с Польшей возобновили пропуск грузовиков Иллюстративное фото: на границе Украины с Польшей возобновили пропуск грузовиков (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Движение грузовиков с украинской регистрацией через пункты пропуска на границе с Польшей было восстановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную таможенную службу Украины в Telegram.

В таможенной службе отметили, что движение грузовиков возобновили через пункты пропуска Волынской таможни.

Такая же ситуация и на пунктах пропуска в зоне деятельности Львовской таможни.

В ГТСУ объяснили, что пропуск грузовиков возобновили после того, как польская сторона урегулировала вопрос насчет въезда в страну грузовиков с украинской регистрацией.

Что предшествовало

Напомним, ранее 1 июля стало известно, что Польша ограничила въезд украинских грузовиков в страну через КПП на границе с Украиной.

Польские пограничники пропускали только те грузовики, у которых было разрешение на международные грузовые перевозки или книжечка ЕКМТ.

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Польша Граница с Украиной
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