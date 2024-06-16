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Все о ней слышали, но видели единицы. Как на самом деле выглядит шаровая молния (видео)

Воскресенье 16 июня 2024 17:15
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Все о ней слышали, но видели единицы. Как на самом деле выглядит шаровая молния (видео) Вопрос о происхождении шаровой молнии остается открытым (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Шаровая молния - редкое атмосферное явление, похожее на подвижный сгусток плазмы, размером от нескольких до десятков сантиметров. Появляется такая молния, преимущественно, во время грозы - на несколько секунд или несколько минут.

РБК-Украина собрало в сети ряд самых интересных кадров, на которых, как утверждается, изображена именно шаровая молния.

Что известно о шаровых молниях

Истории о наблюдении за шаровой молнией известны давно. Некоторые ученые утверждают, что первое официальное упоминание о шаровых молниях датируется 1195 годом.

В первой половине XIX века французский физик, астроном и естествоиспытатель Франсуа Араго собрал и систематизировал все известные к тому времени свидетельства появления шаровой молнии. Эта работа, вероятно, была первым сборником в этой сфере исследований и описала 30 случаев наблюдения за молниями.

Несмотря на это на протяжении длительного времени исследователи были склонны считать шаровую молнию оптической иллюзией, или же явлением непонятной, неэлектрической природы.

Проведенное по заказу Комиссии по атомной энергии США в 1960-х годах исследование показало, что шаровые молнии видели 5% населения планеты. Очевидцы описывали их как световые шары размером от мяча для гольфа до футбольного мяча.

Окрас шаровой молнии, согласно рассказам людей, варьировался от красного, оранжевого и желтого, до белого или даже синего. Кроме того, большое количество наблюдателей отметили отчетливый серный запах после ее исчезновения.

В то же время, ученые до сих пор не могут однозначно объяснить природу этого явления. Несмотря на наличие около 200 различных теорий происхождения шаровой молнии и ее "жизни", ни одна из них абсолютного признания в академической среде не получила.

В лабораторных условиях схожие, но кратковременные явления удавалось получить несколькими разными способами, однако вопрос о происхождении природной шаровой молнии остается открытым.

Как на самом деле может выглядеть шаровая молния

Среди видеоматериалов, обнародованных в сети, найти изображение шаровой молнии непросто. Ниже предлагаем просмотреть ряд кадров, на которых, как утверждается, можно увидеть именно шаровую молнию.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в небе над Киевской областью заметили серебристые облака и объясняли, чем они уникальны и как их можно увидеть снова.

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При подготовке материала были использованы следующие источники: BBC, Encyclopedia Britannica, Wikipedia.

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