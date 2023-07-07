Синоптик рассказала о погоде в Украине на выходных, предупредив о "важном нюансе"

Погода в Украине на выходных, 8-9 июля, будет достаточно комфортной - спадет жара, но без дождей с грозами не обойдется. Также стоит учесть "важный нюанс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

Погода в Украине

По словам Диденко, температура воздуха в течение дня в большинстве областей Украины будет составлять 8-9 июля "пречудесные +23...+28 градусов", поэтому "жара уже будет убегать отовсюду".

"Только завтра, в субботу, еще задержатся +30...+32 градуса кое-где на востоке и юго-востоке", - отметила она.

По данным синоптика, дожди с грозами ожидаются 8 июля на левобережье Украины, 9 июля в большинстве областей будет сухо, только на востоке и в Крыму пройдут локальные грозовые дожди.

Предупреждение от синоптика

В выходные порывы северного ветра могут достигать штормовых значений, то есть, как отметила Диденко, "по-человечески - будет сильный ветер".

Погода в Киеве

В столице суббота и воскресенье ожидаются преимущественно солнечными, с "комфортной" температурой воздуха - +23...+26 градусов.

"Разве что в ближайшую ночь есть вероятность кратковременного дождя с грозой. И все", - отметила Диденко, добавив, что в Киеве выходные будут ветреными, "будет задувать с севера".

Погода на следующей неделе

На следующей неделе, по данным синоптика, жара "будет точно не в любимчиках в атмосфере".

"А во вторник на севере, на северо-западе и в центральных областях вообще "ударят" холода, 11 июля ожидается, страшно сказать, +18...+22 градуса", - предупредила она, добавив, что такая погода продержится недолго.