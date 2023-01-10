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Мороз до -15 и порывы ветра: синоптики дали прогноз на сегодня

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Вторник 10 января 2023 07:00
Мороз до -15 и порывы ветра: синоптики дали прогноз на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 10 января, в большинстве регионов Украины ожидаются сильные порывы ветра. Кое-где температура опустится до 15 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине облачно с прояснениями. На Западе, а днем в Винницкой, Житомирской и Киевской областях мокрый снег и дождь. На остальной территории Украины без осадков.

Кроме того, в Винницкой, Житомирской и Киевской областях на дорогах ожидается гололедица.

Температура ночью прогнозируется на уровне 3-8 градусов мороза, в западных регионах 1-6 градусов тепла. Днем 0-5° мороза, в юго-западной части 1-6° тепла, в Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму 5-10° тепла. При этом в восточных регионах ночью температура опустится до 10-15° мороза, днем 6-11° мороза.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине помимо большинства западных регионов порывы 15-20 м/с.

Мороз до -15 и порывы ветра: синоптики дали прогноз на сегодня

Погода в Киевской области

В области облачно с прояснениями. Ночью осадки не ожидаются, а днем местами мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица.

Температура ожидается ночью на уровне 3-8° мороза, днем 0-5° мороза. В Киеве ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с (I уровень опасности).

Напомним, синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление.

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