Украинцев предупредили о гололеде: где завтра стоит быть внимательными на дорогах

Гидромецентр предупреждает о I уровне (желтый) опасности на территории страны 14 декабря.

Ночью: в Житомирской и Киевской областях на дорогах ожидается гололед.

Днем: в северных, центральных и большинстве южных областей - налипание мокрого снега, гололед на дорогах.

Особое внимание: Житомирская, Винницкая, Кировоградская, Николаевская и Херсонская области - здесь прогнозируется гололед.

В западных областях Украины наибольшая вероятность дождя, на остальной территории будет преобладать мокрый снег, местами с налипанием, что может привести к гололеду на дорогах и тротуарах. На востоке значительных осадков не ожидается, а днем в воскресенье дождь и снег постепенно прекратятся и на западе.

В то же время на западе прогнозируется сильный, местами штормовой ветер западного направления.

Температура воздуха ночью по стране будет колебаться от 0 до -5 градусов, днем - от -3 до +3 градусов. Самые высокие показатели ожидаются на западе: ночью +1 - +3 градуса, днем - +3 - +6.

Такие погодные условия могут осложнить движение транспорта и работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий.