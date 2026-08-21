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Украинцев предупредили о новой схеме от мошенников, выдающих себя за налоговую

03:50 21.08.2026 Пт
2 мин
Целью аферистов было выманивание конфиденциальных данных и не только
aimg Юлия Маловичко
Фото: мошенники выдают себя за работников налоговой (Getty Images)

Украинцев предупреждают о новой фишинговой схеме, в рамках которой мошенники посылают электронные письма от имени Государственной налоговой службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу "Госспецсвязи".

В письмах злоумышленники могут использовать название и атрибуты налоговой службы, чтобы сообщение выглядело как официальное. Таким образом, они пытаются привлечь внимание получателя и побуждать его выполнить определенные действия.

В фишинговых сообщениях могут быть ссылки, по которым пользователей призывают перейти для ознакомления с информацией или выполнения определенных требований.

Однако такие ссылки могут вести на сторонние ресурсы, созданные с целью завладения конфиденциальной информацией. Речь идет, в частности, о персональных и платежных данных.

В Государственной налоговой службе призывают украинцев - не переходить по подозрительным ссылкам из электронных писем и внимательно проверять информацию, поступающую якобы от госорганов.

Если сообщение вызывает сомнения, следует самостоятельно зайти на официальный сайт ГНС и проверить необходимую информацию или обратиться в службу по ее официальным каналам.

В налоговой также отмечают необходимость не сообщать посторонним лицам конфиденциальные данные и не вводить их на ресурсах, в подлинности которых нет уверенности.

Как распознать фишинговое письмо

Перед тем как открывать ссылку в сообщении, следует проверить адрес отправителя и адрес сайта, на который оно ведет. Наличие ошибок, необычных доменов или требований срочно предоставить персональную информацию может свидетельствовать о мошеннической схеме.

В то же время даже внешне похожее на официальное письмо не гарантирует его подлинность. Поэтому, в случае сомнений, лучше проверить информацию непосредственно через официальные ресурсы налоговой службы.

Напомним, в августе правоохранители разоблачили колл-центры, которые привлекали людей на фиктивные инвестплатформы и получали доступ к счетам.

В прошлом месяце полиция сообщила, что мошенники придумали новую схему для ценителей образования и курсов. Людям предлагали скачать сертификат, но вместо документа пользователь получал вирус.

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