Українців попередили про нову схему від шахраїв, які видають себе за податкову

У листах зловмисники можуть використовувати назву та атрибути податкової служби, щоб повідомлення виглядало як офіційне. Таким чином вони намагаються привернути увагу одержувача та спонукати його виконати певні дії.

У фішингових повідомленнях можуть бути посилання, за якими користувачів закликають перейти для ознайомлення з інформацією або виконання певних вимог.

Однак такі посилання можуть вести на сторонні ресурси, створені з метою заволодіння конфіденційною інформацією. Йдеться, зокрема, про персональні та платіжні дані.

У Державній податковій службі закликають українців - не переходити за підозрілими посиланнями з електронних листів та уважно перевіряти інформацію, яка надходить нібито від держорганів.

Якщо повідомлення викликає сумніви, варто самостійно зайти на офіційний сайт ДПС і перевірити необхідну інформацію або звернутися до служби через її офіційні канали.

У податковій також наголошують на необхідності не повідомляти стороннім особам конфіденційні дані та не вводити їх на ресурсах, у справжності яких немає впевненості.

Як розпізнати фішинговий лист

Перед тим як відкривати посилання у повідомленні, варто перевірити адресу відправника та саму адресу сайту, на який воно веде. Наявність помилок, незвичних доменів або вимог терміново надати персональну інформацію може свідчити про шахрайську схему.

Водночас навіть зовні схожий на офіційний лист не гарантує його справжність. Тому у разі сумнівів краще перевірити інформацію безпосередньо через офіційні ресурси податкової служби.