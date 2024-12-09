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Украинцев предупредили об опасных письмах от мошенников: что известно и как уберечься

В мошеннических письмах могут быть шпионские программы (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украинцев предупредили об опасной мошеннической схеме - письмах от имени якобы хозяйственного суда определенной области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины в Facebook.

Как именно "работает" мошенническая схема

Гражданам напомнили, что для получения доступа к персональным устройствам мошенники придумывают разные схемы:

  • представляются сотрудниками банков
  • предлагают установить программу "для усиления мер безопасности"
  • присылают сообщения с вложениями, содержащими опасные файлы и т.п.

"Одной из схем мошенников может быть отправка сообщений на почтовые ящики граждан, якобы от имени хозяйственного суда определенной области", - подчеркнули в Минюсте.

В таких письмах сообщается о "постановлении о взыскании средств".

Украинцам объяснили также, как именно действуют злоумышленники:

  • маскируют письма под домен "gov.ua"
  • рассылают якобы PDF-файл, в котором находится шпионская программа
  • получают удаленный доступ к устройству

Как защититься от мошенников в сети

Для того чтобы защититься от действий мошенников, гражданам советуют:

  • загружать файлы только с официальных или доверенных источников
  • не открывать вложения из подозрительных писем
  • проверять файлы перед открытием (прежде чем открывать загруженный файл - воспользоваться антивирусным сканером для его проверки на наличие вредоносных программ)
  • отключить автоматическую загрузку файлов в браузере (настройка функции "каждый раз запрашивать место сохранения файла перед загрузкой" позволит избежать автоматической загрузки опасных файлов в случае перехода по вредоносной ссылке и обеспечит безопасность в интернете)

Больше советов о правилах платежной безопасности и формировании навыков защиты финансовых данных в виртуальном пространстве можно найти в рамках соответствующей информационной образовательной кампании #КибербезопасностьФинансов.

Пост Министерства юстиции Украины (скриншот: facebook.com/minjust.official)

Напомним, ранее мы рассказывали о новом мошенничестве с "открытками" в популярном мессенджере, а также как украинцам уберечь свои пароли и деньги.

Читайте также, как фейков и вымогательств избежать родным военных в Украине.

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