Украинцев предупредили об опасных письмах от мошенников: что известно и как уберечься

Украинцев предупредили об опасной мошеннической схеме - письмах от имени якобы хозяйственного суда определенной области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины в Facebook.
Гражданам напомнили, что для получения доступа к персональным устройствам мошенники придумывают разные схемы:
"Одной из схем мошенников может быть отправка сообщений на почтовые ящики граждан, якобы от имени хозяйственного суда определенной области", - подчеркнули в Минюсте.
В таких письмах сообщается о "постановлении о взыскании средств".
Украинцам объяснили также, как именно действуют злоумышленники:
Для того чтобы защититься от действий мошенников, гражданам советуют:
Больше советов о правилах платежной безопасности и формировании навыков защиты финансовых данных в виртуальном пространстве можно найти в рамках соответствующей информационной образовательной кампании #КибербезопасностьФинансов.
Пост Министерства юстиции Украины (скриншот: facebook.com/minjust.official)
Напомним, ранее мы рассказывали о новом мошенничестве с "открытками" в популярном мессенджере, а также как украинцам уберечь свои пароли и деньги.
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