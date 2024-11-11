Украинцев предупредили об опасных голосовых сообщениях в соцсетях: детали

Украинцев предупредили о мошеннической схеме с использованием голосовых сообщений в мессенджерах, к которой могут прибегнуть преступники с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Facebook.
В Госспецсвязи рассказали, что с помощью искусственного интеллекта мошенники могут подделывать не только персональные фото или видео, но и голос.
"Вот, как это работает: мошенники взламывают аккаунты в мессенджерах и просят одолжить деньги у друзей владельца аккаунта. Но, чтобы быть более убедительными, мошенники отправляют голосовые сообщения, клонируя голос человека с помощью ИИ, используя записи, которые человек ранее посылал в чатах", - объяснили специалисты.
Уточняется, что это делает сообщения от мошенников более убедительными, ведь потенциальные жертвы могут поверить, что помогают своему другу.
Для того чтобы уберечься от мошенничества в мессенджерах (социальных сетях) украинцам советуют защитить собственную страницу от взлома - настроить двухфакторную аутентификацию (эта функция называется также "двухэтапная проверка")
"При настройке такой функции, для входа в ваш аккаунт, кроме логина и пароля, нужно указать электронный ключ или код подтверждения, который должен поступить на смартфон, электронный ящик или в соответствующее приложение", - уточнили специалисты.
Отмечается, что это следует делать в тех случаях, когда вход в аккаунт будет осуществляться с неизвестного браузера или мобильного устройства.
"В таком случае, даже если мошенник узнает ваш пароль, он не сможет взломать ваш аккаунт", - уточнили в Госспецсвязи.
Если вам пришло подозрительное сообщение от якобы знакомого контакта, специалисты советуют:
"Это может быть простой вопрос, например: "Как мы познакомились", - объяснили украинцам.
Более подробно о двухфакторной аутентификации и способах ее установки можно узнать на странице проекта #КібербезпекаФінансів (при поддержке проекта агентства США по международному развитию USAID "Инвестиции для устойчивости бизнеса").
Пост Госспецсвязи (скриншот: facebook.com/dsszzi)
Напомним, ранее мы рассказывали о "мобильном" мошенничестве в Украине. Речь идет о том, что правонарушители представляются гражданам представителями мобильного оператора и собирают данные.
По словам правоохранителей, целью злоумышленников является путем замены SIM-карты, на которой работает ваш номер, получить доступ к персональным аккаунтам в системах интернет-банкинга и завладеть средствами с карточек.
Кроме того, в своих целях мошенники могут использовать подготовку граждан к зимнему периоду во время войны.
Читайте также, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.
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