Украинцев предупредили об опасных голосовых сообщениях в соцсетях: детали

Почему голосовые сообщения могут быть опасны

В Госспецсвязи рассказали, что с помощью искусственного интеллекта мошенники могут подделывать не только персональные фото или видео, но и голос.

"Вот, как это работает: мошенники взламывают аккаунты в мессенджерах и просят одолжить деньги у друзей владельца аккаунта. Но, чтобы быть более убедительными, мошенники отправляют голосовые сообщения, клонируя голос человека с помощью ИИ, используя записи, которые человек ранее посылал в чатах", - объяснили специалисты.

Уточняется, что это делает сообщения от мошенников более убедительными, ведь потенциальные жертвы могут поверить, что помогают своему другу.

Как уберечься от мошенников

Для того чтобы уберечься от мошенничества в мессенджерах (социальных сетях) украинцам советуют защитить собственную страницу от взлома - настроить двухфакторную аутентификацию (эта функция называется также "двухэтапная проверка")

"При настройке такой функции, для входа в ваш аккаунт, кроме логина и пароля, нужно указать электронный ключ или код подтверждения, который должен поступить на смартфон, электронный ящик или в соответствующее приложение", - уточнили специалисты.

Отмечается, что это следует делать в тех случаях, когда вход в аккаунт будет осуществляться с неизвестного браузера или мобильного устройства.

"В таком случае, даже если мошенник узнает ваш пароль, он не сможет взломать ваш аккаунт", - уточнили в Госспецсвязи.

Если вам пришло подозрительное сообщение от якобы знакомого контакта, специалисты советуют:

перезвонить этому человеку, чтобы уточнить, что происходит

спросить у человека то, о чем можете знать только вы вдвоем

"Это может быть простой вопрос, например: "Как мы познакомились", - объяснили украинцам.

Более подробно о двухфакторной аутентификации и способах ее установки можно узнать на странице проекта #КібербезпекаФінансів (при поддержке проекта агентства США по международному развитию USAID "Инвестиции для устойчивости бизнеса").

Пост Госспецсвязи (скриншот: facebook.com/dsszzi)