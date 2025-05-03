Украинцев предупредили о возможных отключениях света летом: в Раде назвали три решения

В Украине этим летом возможен определенный дефицит электроэнергии в вечерние часы, в частности в жаркую погоду. В данный период на энергоблоках будут проводить сезонные ремонтные работы.

Об этом рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ, народный депутат Сергей Нагорняк, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона " Єдині новини ".

По словам нардепа, причиной является то, что на атомных энергоблоках будут проводиться ремонтные кампании летом, и они "не будут давать того объема электрической энергии в сеть".

"Соответственно, будут давать где-то частично и солнечные электростанции, но они больше дают энергию тогда, когда мы меньше потребляем", - отметил Нагорняк.

Представитель профильного комитета Рады также назвал три шага, которые должны помочь избежать возникновения дефицита электричества летом:

это увеличение предельной цены для импортеров,

привлечение госкомпаний к импорту,

установка украинцами солнечных панелей и накопителей.

Первый шаг

Как пояснил Нагорняк, в первую очередь, если регулятор "пойдет на следующий шаг и увеличит предельную цену вечерних часов электрической энергии", это может дать возможность импортерам "больше привлекать электрическую энергию из-за границы, больше ее поставлять в Украину и уменьшит дефицит в энергосистеме".

Второй шаг

Второй шаг, рассказал нардеп, на который может пойти Кабмин, это "если он обяжет тот же самый "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" стать импортерам электрической энергии в такие вечерние часы, как государственный трейдер".

"По сути, они могут закупать эту электрическую энергию за рубежом в вечерние часы, продавать ее, конечно, придется дешевле для населения", - отметил Нагорняк.

В итоге, продолжил он, это может дать возможность избежать дефицита в вечерние часы "как раз в летние месяцы, тогда, когда мы будем больше всего потреблять".

"Пойдет ли правительство и регулятор на такие шаги или не пойдет, будем смотреть", - отметил нардеп.

Третий шаг

Также Нагорняк рассказал, что третий шаг, который могут сделать сами украинцы - это воспользоваться государственной программой и установить солнечные электростанции и аккумуляторы, которые позволят генерировать энергию днем и потреблять ее вечером.