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СМИ писали о возможном возвращении отключений света в Украине: что говорит "Укрэнерго"

Вторник 08 апреля 2025 14:19
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СМИ писали о возможном возвращении отключений света в Украине: что говорит "Укрэнерго" Иллюстративное фото: эксперт объяснил, как Франция может заменить американское ядерное оружие в Европе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня в Украине не планируются никакие меры ограничения света. В то же время временное похолодание спровоцировало усиленное электропотребление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

"В последние дни некоторые СМИ и телеграм-каналы начали публиковать новости с кликбейтными заголовками о вероятном возвращении отключений. Отметим, что распространяемая информация является недостоверной. Никаких мер ограничения пока не применяется", - пишет "Укрэнерго".

Потребление существенно возросло

"Укрэнерго" добавляет, что сейчас возникла потребность в рациональном потреблении электроэнергии, поскольку ремонтные работы на энергообъектах продолжаются, а из-за стремительного похолодания в стране - потребление возросло.

"При этом, в связи с завершением отопительного сезона по решению большинства органов местного самоуправления, с прошлой недели прекратили работу некоторые объекты генерации, которые не могут производить электрическую энергию отдельно, без тепловой", - добавляет "Укрэнерго".

Также ситуация осложняется облачной погодой, что снижает эффективность солнечных электростанций.

"Укрэнерго" призывает уменьшить использование мощных электроприборов в период с 8:00 до 21:00.

Ограничения электроснабжения в Украине

Ограничения поставок электроэнергии в Украине связаны прежде всего с масштабными разрушениями энергетической инфраструктуры, вызванными российскими ракетными и дроновыми атаками.

Чтобы сбалансировать спрос и предложение в энергосистеме, операторы были вынуждены вводить графики почасовых отключений или аварийные ограничения.

В последние дни в Украине также стремительно похолодало. В ряде областей даже выпал снег, а ночью фиксируются заморозки. По словам синоптиков, ожидать потепления стоит уже с Вербного воскресенья.

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