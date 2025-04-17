Без пересмотра прайс-кепов энергосистема может столкнуться с вечерним дефицитом, - нардеп

По его словам, дефицит электроэнергии в вечерние часы возможен, учитывая погодные условия, активность солнечной генерации днем и вывод атомных блоков в ремонт.

"Все будет зависеть и от погодных условий, в том числе и от определенных шагов нашего регулятора. У нас сейчас атомные электростанции выводят свои блоки на плановые ремонты для того, чтобы перезагрузить топливо, для того, чтобы провести регламентные работы. Соответственно, что генерации будет меньше атомной",- пояснил Нагорняк.

Он также добавил, что несмотря на активную генерацию солнечных электростанций в дневные часы, спрос на электроэнергию в это время ниже, чем вечером, что создает риски вечернего дефицита в условиях жаркой погоды.

"С большой вероятностью, если температура будет достигать более 30 градусов и дни будут жаркие, то в вечерние часы мы можем иметь незначительный дефицит", - отметил депутат.

Нагорняк подчеркивает, что избежать дефицита возможно путем пересмотра прайс-кепов.

"Его можно избежать, если НКРЭКУ пойдет на такой непростой шаг. Он и несложный, и в то же время политически его надо объяснить людям. Люди от этого населения абсолютно не будут никак зависеть. Цены остаются теми же самыми. Но нужно поднять верхний прайс-кэп для того, чтобы импортеры могли в вечерние часы больше импортировать электрические энергии для того, чтобы у нас не было дефицита в энергосети. Это нужно сделать", - подчеркнул он.

Ранее член правления НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко подтвердил, что текущая система прайс-кэпов на рынке электроэнергии Украины требует пересмотра для обеспечения стабильности энергосистемы в разные сезоны.