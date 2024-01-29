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Украинцев предупредили о фейковых сообщениях "от лица" ОП насчет сдачи территорий

Фото: украинцев предупредили о фейковых сообщениях "от лица" ОП насчет сдачи территорий (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинцам на почту начали приходить сообщения якобы от Офиса президента о том, что "страна отдает часть своих территорий России". Они являются фейковыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Facebook.

По информации Центра, в письмах на электронные почты, которые приходят украинцам, речь идет о "прекращении огня с РФ" и "передаче стране-агрессору части территорий". 

Фото: фейковое сообщение (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

"На самом деле распространяемые сообщения - фейк российской ИПСО", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации. 

Там уточнили, что цель таких фейков - попытка повлиять на морально-психологическое состояние украинцев и дискредитировать руководство государства. 

Фейки россиян

Напомним, россияне уже неоднократно пытались влиять на украинцев при помощи фейков. 

В частности, недавно пропагандисты страны-агрессора утверждали, что США якобы разрешили Украине бить по российской территории

Также враг публиковал ложную информацию о том, что в Украине якобы вручают повестки при помощи приложения "Дія"

 

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