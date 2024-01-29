Украинцев предупредили о фейковых сообщениях "от лица" ОП насчет сдачи территорий

Украинцам на почту начали приходить сообщения якобы от Офиса президента о том, что "страна отдает часть своих территорий России". Они являются фейковыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Facebook.
По информации Центра, в письмах на электронные почты, которые приходят украинцам, речь идет о "прекращении огня с РФ" и "передаче стране-агрессору части территорий".
"На самом деле распространяемые сообщения - фейк российской ИПСО", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.
Там уточнили, что цель таких фейков - попытка повлиять на морально-психологическое состояние украинцев и дискредитировать руководство государства.
Напомним, россияне уже неоднократно пытались влиять на украинцев при помощи фейков.
В частности, недавно пропагандисты страны-агрессора утверждали, что США якобы разрешили Украине бить по российской территории.
Также враг публиковал ложную информацию о том, что в Украине якобы вручают повестки при помощи приложения "Дія".
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