Украинцев предупредили о фейковых сообщениях "от лица" ОП насчет сдачи территорий

По информации Центра, в письмах на электронные почты, которые приходят украинцам, речь идет о "прекращении огня с РФ" и "передаче стране-агрессору части территорий".

Фото: фейковое сообщение (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

"На самом деле распространяемые сообщения - фейк российской ИПСО", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Там уточнили, что цель таких фейков - попытка повлиять на морально-психологическое состояние украинцев и дискредитировать руководство государства.

Фейки россиян

Напомним, россияне уже неоднократно пытались влиять на украинцев при помощи фейков.

В частности, недавно пропагандисты страны-агрессора утверждали, что США якобы разрешили Украине бить по российской территории.

Также враг публиковал ложную информацию о том, что в Украине якобы вручают повестки при помощи приложения "Дія".