Украинцев предупредили о фейковых письмах от "Газсетей": как уберечься от мошенников

Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме. Речь идет об отправке фейковых писем от имени якобы ООО "Газораспределительные сети Украины".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации (ЦПД) в Facebook.
В ЦПД рассказали, что мошенники рассылают фейковые письма от имени ООО "Газораспределительные сети Украины" с требованием якобы:
"На самом деле эти сообщения являются поддельными и содержат фишинговые ссылки", - отметили эксперты.
Уточняется, что переходить по таким гиперссылкам - опасно для персональных данных (о чем заявили в компании "Газсети").
Отмечается, что официальная электронная почта компании имеет окончание grmu.com.ua. Поэтому все другие варианты являются фальшивыми.
Следовательно, для того, чтобы уберечься от мошенников, нужно внимательно проверять все полученные письма или сообщения (даже от якобы официальных учреждений), а также ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам.
Напомним, ранее украинцев предупреждали об опасных письмах от мошенников от имени якобы хозяйственного суда определенной области.
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