Мошенники пугают украинцев блокировкой карт: как не попасть на крючок

Как отмечается, мошенники могут обладать определенной информацией о жертве, в частности, знать имя или название банка, чтобы вызвать доверие.

Однако настоящие сотрудники финучреждений никогда не требуют разглашать полные реквизиты, PIN-коды, три цифры обратной стороны карты (CVV/CVC) или коды SMS, а также не заставляют проводить операции под диктовку.

Специалисты отмечают, что для защиты собственных средств следует соблюдать четкие правила кибербезопасности:

Не переходите по подозрительным ссылкам - мошенники рассылают вредоносные ссылки через мессенджеры и почту для похищения данных.

Проверяйте ресурсы - используйте только официальные контакты и сайты банков с безопасным протоколом https.

Избегайте фейковых чат-ботов - преступники создают копии ботов для угона денег под видом выплат.

Создавайте надежные защиты - используйте уникальные сложные пароли и включите двухфакторную аутентификацию.

Если вы случайно раскрыли данные карты или стали жертвой злоумышленников, необходимо немедленно позвонить в банк по номеру с обратной стороны карты для блокировки счета.

Также следует обратиться в Киберполицию по онлайн-форме или по номеру горячей линии 0 800 505 170.