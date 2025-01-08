Украинцев предупредили о фейке о якобы введении графиков отключения газа

Фейк распространяется в Telegram-каналах со скриншотом несуществующей статьи в одном из украинских изданий. Для просмотра "графика" пользователей направляют к Telegram-боту.

"Информация о графиках отключения газа якобы в связи с прекращением транзита российского газа через Украину не соответствует действительности", - отмечают в ЦПД.

Центр противодействия дезинформации также отмечает, что такие сообщения являются примером кликбейта с использованием дезинформационных заголовков и фейковых статей для охвата большего количества читателей.

Фото: в сети распространяется новый фейк (t.me/CenterCounteringDisinformation)