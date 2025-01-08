Украинцев предупредили о фейке о якобы введении графиков отключения газа
В сети распространяются сообщения о якобы введении графиков отключения газа после прекращения транзита российского газа. Эта информация - очередной фейк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.
Фейк распространяется в Telegram-каналах со скриншотом несуществующей статьи в одном из украинских изданий. Для просмотра "графика" пользователей направляют к Telegram-боту.
"Информация о графиках отключения газа якобы в связи с прекращением транзита российского газа через Украину не соответствует действительности", - отмечают в ЦПД.
Центр противодействия дезинформации также отмечает, что такие сообщения являются примером кликбейта с использованием дезинформационных заголовков и фейковых статей для охвата большего количества читателей.
Фото: в сети распространяется новый фейк (t.me/CenterCounteringDisinformation)
Прекращение транзита газа РФ
Напомним, с 1 января Украина официально прекратила транзит российского газа в Европу и Молдову.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ответ на решение Украины пригрозил прекратить поставки электроэнергии. Украина ответила на шантаж Фицо и призвала Еврокомиссию отреагировать на заявления Фицо.
Впрочем, государственный оператор электросетей Словакии подчеркивает, что не собирается прекращать экспорт электроэнергии Украине и нарушать предварительно заключенные контракты.
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