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Украинцев предупредили о фейке о якобы введении графиков отключения газа

Украина, Среда 08 января 2025 14:19
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Украинцев предупредили о фейке о якобы введении графиков отключения газа Фото: украинцев предупредили о фейке о графиках отключения газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В сети распространяются сообщения о якобы введении графиков отключения газа после прекращения транзита российского газа. Эта информация - очередной фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Фейк распространяется в Telegram-каналах со скриншотом несуществующей статьи в одном из украинских изданий. Для просмотра "графика" пользователей направляют к Telegram-боту.

"Информация о графиках отключения газа якобы в связи с прекращением транзита российского газа через Украину не соответствует действительности", - отмечают в ЦПД.

Центр противодействия дезинформации также отмечает, что такие сообщения являются примером кликбейта с использованием дезинформационных заголовков и фейковых статей для охвата большего количества читателей.

Украинцев предупредили о фейке о якобы введении графиков отключения газа

Фото: в сети распространяется новый фейк (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Прекращение транзита газа РФ

Напомним, с 1 января Украина официально прекратила транзит российского газа в Европу и Молдову.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ответ на решение Украины пригрозил прекратить поставки электроэнергии. Украина ответила на шантаж Фицо и призвала Еврокомиссию отреагировать на заявления Фицо.

Впрочем, государственный оператор электросетей Словакии подчеркивает, что не собирается прекращать экспорт электроэнергии Украине и нарушать предварительно заключенные контракты.

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