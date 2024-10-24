Украинцев предупредили о очередях на границе с Польшей: в каких пунктах пропуска

Выезд из Украины

Заметим, что еще с 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение, в связи с чем мужчины с 18 до 60 лет не могут уехать за пределы Украины.

В настоящее время и военное положение, и мобилизация в Украине продолжены.

В то же время водители, которые занимаются международными перевозками, или доставкой гуманитарной помощи - могут выехать за границу. Но для этого необходимо воспользоваться системой "Шлях".

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