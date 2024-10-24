Українців попередили про черги на кордоні з Польщею: в яких пунктах пропуску

Виїзд з України

Зауважимо, що ще від 24 лютого 2022-го в Україні діє воєнний стан, у зв'язку з чим чоловіки з 18 до 60 років не можуть виїхати за межі України.

На цей час і військовий стан, і мобілізацію в Україні продовжено.

Водночас водії, які займаються міжнародними перевезеннями, або ж доставкою гуманітарної допомоги - можуть виїхати за кордон. Але для цього необхідно скористатись системою "Шлях".

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