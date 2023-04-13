Украинцев на оккупированных территориях запугивают контрнаступлением ВСУ, - Маляр

Российские оккупанты запугивают украинцев на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей контрнаступлением украинских военных. Таким образом, они пытаются заставить людей эвакуироваться в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Анны Маляр во время брифинга .

"От ГУР есть информация, что российские оккупанты активизировали меры по запугиванию населения на временно оккупированных территориях. Распространяется ложная информация о якобы негативных последствиях возвращения украинской власти в результате контрнаступления ВСУ", - рассказала она.

По словам Маляр, людей запугивают возможным возвращением Украины на свои законные земли.

"Таким образом российские оккупационные администрации побуждают население отдельных районов Запорожской и Херсонской областей срочно эвакуироваться в так называемые безопасные регионы РФ и временно оккупированную территорию Крыма", - добавила она.

В частности, по ее данным, командование оккупационных войск в Крыму организовало принудительное привлечение эвакуированных к выполнению тяжелых работ по оборудованию инженерно-фортификационных сооружений под надзором вооруженных российских военнослужащих.

Как сообщалось, советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, американский офицер Дэн Райс заявил, что у Украины будет очень мощное контрнаступление, которое шокирует мир.

Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов анонсировал, что этой весной Украина планирует большое контрнаступление и боевые действия на линии фронта будут в этот период "самыми жаркими".