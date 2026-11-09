Украинцев пугают глобальной кибератакой 17 ноября: что известно о новом фейке

Откуда взялись слухи

Авторы сообщений призывают людей запасаться продуктами, водой и наличными. В качестве доказательств предстоящей катастрофы они приводят рекомендации правительств разных стран по подготовке к чрезвычайным ситуациям.

Однако, эти рекомендации не связаны с 17 ноября и не содержат предупреждений о кибератаке. Их использовали для распространения неподтвержденных утверждений.

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Что запланировали в США

Еще одним поводом к слухам стала запланированная на 17 ноября проверка системы оповещения в США. Она предусматривает тестовое сообщение по радио и телевидению.

В то же время, проверка не предусматривает отключение интернета или ограничения доступа к банковским счетам.

Следовательно, информация о глобальной кибератаке, обнулении счетов и длительном отключении интернета не имеет подтверждений. Распространять такие сообщения как достоверные не следует.