"Проголосуй за ребенка": как мошенники взламывают Telegram и как защититься
Мошенники взламывают Telegram через сообщения с просьбой проголосовать за ребенка в конкурсе. Защитить аккаунт от взлома помогут несколько простых шагов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.
Как работает схема со взломом Telegram
Пользователям могут поступать сообщения типа "Проголосуй за мою дочь под номером 5 в конкурсе!". За такой просьбой может скрываться мошенническая схема: переход по ссылке может привести к потере доступа к аккаунту.
Злоумышленники могут использовать его для кражи персональных данных, выманивания денег и других противоправных действий.
В ЦПД отмечают, что ни один мессенджер не гарантирует абсолютной защиты от мошенничества и излома. В то же время правильные настройки безопасности помогают снизить риски.
Читайте также: За работу в мошеннических "офисах" - 10 лет тюрьмы: в Украине начал действовать закон
Как защитить Telegram: пять шагов
1. Включите двухэтапную аутентификацию
В настройках Telegram откройте "Конфиденциальность и безопасность" и выберите "Двухэтапная проверка". Установите дополнительный пароль для входа и добавьте электронную почту для восстановления доступа.
2. Ограничьте доступ к личным данным
Проверьте, кто может видеть ваш номер телефона, фото профиля и время последней активности. Это можно настроить в разделе "Конфиденциальность и безопасность".
3. Ограничьте приглашения в группы и каналы
Проверьте, кто может добавить вас в группы и каналы. При необходимости сузьте круг пользователей и настройте исключения.
4. Проверьте активные сеансы
В разделе "Устройства" просмотрите список устройств, на которых открыт аккаунт. Завершите неизвестные сеансы и те, которыми больше не пользуетесь.
5. Включите код блокировки
В разделе "Конфиденциальность и безопасность" настройте код блокировки Telegram и автоматическую блокировку приложения. Это поможет защитить переписку, если кто-то получит доступ к телефону.
Названия пунктов меню могут отличаться в зависимости от устройства и версии приложения.
В ЦПД советуют периодически проверять настройки приватности и список подключенных устройств. Также следует осторожно относиться к сообщениям с просьбами проголосовать в конкурсе или перейти по ссылке, даже если они поступили от знакомых.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как мошенники выдают себя за полицейских, пугают задержанием родственников или уголовной ответственностью и требуют деньги за "решение вопроса". Киберполиция советует сразу класть трубку, самостоятельно связываться с родственниками и не передавать незнакомцам деньги, банковские данные и коды SMS.
Также мы писали, как в Украине продают поддельные духи известных брендов под видом распродажи остатков из-за обстрелов и ликвидации складов. Правоохранители разоблачают подпольные производства, а эксперты советуют проверять продавцов, происхождение товара, наличие чеков и условия возврата, чтобы не заплатить за фальсификат.