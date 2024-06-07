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Для украинцев за границей изменили правила постановки на учет: идти в ТЦК не нужно

Фото: украинцам, которые живут за границей, не надо будет возвращаться в Украину для постановки на учет (facebook.com)
Автор: Иван Носальский

Украинцы, которых сняли с воинского учета в связи с выездом за границу, смогут снова встать на него без обязательного возвращения на Родину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабинета министров Украины в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

По словам Мельничука, Кабмин внес изменения в порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов и в порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации. 

В частности, решением правительства предусмотрена постановка на воинский учет мужчин, которые были сняты с него в связи с выездом за границу, без личного прибытия в ТЦК. 

Также ТЦК предоставили право присылать в электронном виде обращения в полицию о мужчинах, которые совершили административные правонарушения. 

При этом Кабмин исключил из перечня документов, которые подтверждают право на отсрочку, вывод врачебно-консультативной комиссии о нужде в постоянном уходе (касается лиц с инвалидностью ІІ группы). 

Что предшествовало

Напомним, ранее Кабмин своим постановлением от 16 мая обязал украинских мужчин, которых сняли с учета из-за выезда за границу, вернуться в Украину и посетить ТЦК для повторной постановки на учет.

Правительство также поставило мужчинам дедлайн - 16 июня.

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