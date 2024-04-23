Для украинцев за границей приостановили предоставление консульских услуг. Кулеба назвал это справедливым

Что произошло

Сегодня Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" сообщил, что зарубежные подразделения государственного предприятия "Документ" перестали выдавать готовые документы украинцам. Сообщалось, что это произошло по техническим причинам.

"К сожалению, по техническим причинам приостановлено выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ". Подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме. Выдача паспортов возможна для детей до 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации", - говорилось в заявлении.

Там также пообещали, что зарубежные филиалы сообщат всем пользователям о возобновлении работы систем выдачи документов на всех официальных ресурсах ГП "Документ".

Этому заявлению предшествовали сообщения СМИ о том, что в некоторых консульствах остановили предоставление услуг для мужчин призывного возраста. Речь шла как минимум о консульствах в Польше, Испании и Германии, которые рассказали изданию о "временной паузе в подаче документов от мужчин мобилизационного возраста".

Что говорят в МИДе

На ситуацию уже отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он заявил, что вчера поручил принять меры по возобновлению "справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом".

"Защита прав и интересов граждан Украины за границей всегда была и остается приоритетом МИД. В то же время в условиях полномасштабной российской агрессии главным приоритетом является защита Родины от уничтожения. Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что вопрос ее выживания его не обходит, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война", - написал Кулеба в соцсети X.

Кроме того, как напомнил министр, обязанность обновлять свои документы в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации.

"Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, - так это не работает. Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно", - утверждает Кулеба.

По его словам, вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг в пределах законодательства для мужчин мобилизационного возраста в заграничных дипломатических учреждениях с приближением к вступлению в действие закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" и после вступления в силу.

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