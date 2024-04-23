Для українців за кордоном призупинили надання консульських послуг. Кулеба назвав це справедливим

Зміст

Що сталося

Сьогодні Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс" повідомив, що закордонні підрозділи державного підприємства "Документ" перестали видавати готові документи українцям. Повідомлялося, що це сталося через технічні причини.

"На жаль, через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі. Видача паспортів можлива для дітей до 12 років, у звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації", - йшлося в заяві.

Там також пообіцяли, що закордонні філії повідомлять всіх користувачів послуг про поновлення роботи систем видачі документів на усіх офіційних ресурсах ДП "Документ".

Цій заяві передували повідомленням ЗМІ про те, що в деяких консульствах зупинили надання послуг для чоловіків призовного віку. Як написало "Суспільне", йшлося щонайменше про консульства у Польщі, Іспанії та Німеччині, які розповіли виданню про "тимчасову паузу в подачі документів від чоловіків мобілізаційного віку".

Що кажуть в МЗС

На ситуацію вже відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він заявив, що вчора доручив вжити заходів щодо відновлення "справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном".

"Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення. Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна", - написав Кулеба у соцмережі X.

Крім того, як нагадав міністр, обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.

"Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, - то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно", - стверджує Кулеба.

За його словами, невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" та після набрання ним чинності.

Україна внесла зміни в мобілізації