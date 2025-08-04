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Украинцев будут готовить к нацсопротивлению с 14 лет: в Минобороны раскрыли детали

Фото: украинцев будут готовить к нацсопротивлению с 14 лет (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине в рамках реформирования системы военной подготовки молодежи и студентов цикл подготовки к национальному сопротивлению будет начинаться с 14 лет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом во время круглого стола в Укринформе рассказал и.о. начальника отдела политики национального сопротивления Министерства обороны Украины Игорь Хорт.

Он напомнил, что вместо базовой общевойсковой подготовки (БОВП) государство внедряет новую модель - основы национального сопротивления, которая охватит всех граждан, начиная со школьного возраста.

"Мы сейчас отходим от той системы, где все сводилось к БОВП. Это больше не просто учебная дисциплина, это цикл подготовки граждан к национальному сопротивлению", - отметил Хорт.

По новым подходам, цикл подготовки граждан к национальному сопротивлению начинается еще с 14 лет, в частности через участие в военно-патриотических играх таких, как "Сокол", "Джура", а также изучение обновленного предмета "Защита Украины", который уже внедряется в школах и профтехобразовании.

Кроме того, будет отменено БЗВП в вузах, его заменят "Основы национального сопротивления", но без присвоения военной специальности.

"Это не о военной специальности. Это о мотивации, о готовности защищать страну. Предмет "Основы национального сопротивления" будет обязательным как для парней, так и для девушек. Не хочешь проходить - отчисляйся из учебного заведения", - подчеркнул Хорт.

Представитель Минобороны отметил, что в отличие от БЗВП, которая преподавалась формально и не давала реальной подготовки, новый подход предусматривает практическое участие в обучении, включая манипуляцию с оружием, тактическую и огневую подготовку.

Он напомнил, что после завершения обучения в учебных заведениях граждане обязательно будут проходить базовую военную службу, которая станет частью общей подготовки. Новая модель уже внедряется, и, как отмечают в министерстве, она позволит сделать оборону страны массовой и устойчивой.

По словам Хорта, еще один цикл подготовки к национальному сопротивлению - это центры "18-60+".

"Мы создаем центры подготовки для всех: резервистов, студентов, желающих. Каждый сможет прийти, потренироваться, подержать оружие, понять свой уровень", - добавил он.

 

Нацсопротивление в Украине

Напомним, в Украине вводят новые подходы к обучению гражданского населения основам безопасности, обороны и самозащиты. С нового учебного года школьники и студенты будут изучать обновленные курсы: "Защита Украины" и "Основы национального сопротивления".

К тому же в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о подготовке граждан к национальному сопротивлению. Обучение будут проходить и мужчины, и женщины - как добровольно, так и в рамках образовательных программ.

Подготовка будет проходить в специальных центрах с участием ветеранов. Центры смогут использовать государственное имущество и огнестрельное оружие для обучения.

Также РБК-Украина писало, что в Украине уже работает полигон для студентов, которые будут проходить курс "Основы национального сопротивления".

Как пояснил министр образования Оксен Лисовой, это не военная подготовка, а базовые знания по безопасности, ориентации, домедицинской помощи и цифровым угрозам. Полигоны обустроены комфортно, чтобы привлечь молодежь. Курс станет обязательным с 1 сентября 2025 года, если законопроект №13347 примет Рада.

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