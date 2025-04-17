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Работающим пенсионерам в Украине платят больше: какие выплаты в апреле

Украина, Четверг 17 апреля 2025 18:30
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Работающим пенсионерам в Украине платят больше: какие выплаты в апреле Фото: пенсия работающих пенсионеров выросла до 6,9 тысяч гривен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Среди 10,3 млн пенсионеров Украины продолжают работать 2,9 млн человек. Средний размер выплат у них выше на 520 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, в апреле 2025 года средний размер пенсий составил 6 341,11 гривен, у работающих пенсионеров - 6 862,86 гривен.

За первый квартал средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 8,9% (на 560,10 гривен). За этот период пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 9,5% (на 552,06 гривен).

Распределение пенсионеров

Распределение пенсионеров на 1 апреля 2025 года по видам назначенных выплат было следующим:

  • по возрасту - 72,50%
  • по инвалидности - 15,24%
  • в случае потери кормильца - 6,61%
  • за выслугу лет - 5,08%
  • социальные пенсии - 0,53%
  • пожизненное содержание судей - 0,04%.

Работающим пенсионерам в Украине платят больше: какие выплаты в апреле

Перерасчет работающим пенсионерам

Пенсионный фонд Украины с 1 апреля проведет автоматический перерасчет выплат работающим пенсионерам. По данным Минсоцполитики, перерасчет пенсий в этом году будет произведен для 629 тыс. работающих пенсионеров.

Выплата пересчитанных пенсий будет проводиться начиная с июня с учетом доплаты за апрель и май.

Данные прошлого года свидетельствуют, что повышение после перерасчета будет минимальным (в 2024 году размер повышения с учетом только страхового стажа составлял 86,24 гривен, а с учетом страхового стажа и заработной платы - 168,65 гривен).

Напомним, за 2024 год средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 11,3% (на 641,71 гривен) до 6 302,76 гривен. За 2023 год средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 17% (на 823,48 гривен).

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