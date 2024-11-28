Каждый четвертый пенсионер в Украине продолжает работать: какие причины

По состоянию на начало 2024 года численность работающих пенсионеров составила 2,75 млн человек. То есть сейчас из четырех пенсионеров - один работает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные, которые публикует Центр Разумкова .

Как отмечается в публикации, данные о численности работающих пенсионеров доступны только в целом по всем видам пенсий и включают не только пенсионеров по возрасту или выслуге лет, но и работающих пенсионеров по инвалидности. По данным Минсоцполитики, за 2021-2023 годы численность работающих лиц с инвалидностью уменьшилась с 455 тыс. до 400 тыс. лиц.

"То есть подавляющее большинство работающих пенсионеров – это пенсионеры по возрасту или по выслуге лет, и именно они формируют тенденцию к увеличению общей численности работающих пенсионеров", – говорится в исследовании.

С начала реформы 2011 года общая численность пенсионеров сокращается, поэтому удельный вес работающих растет ускоренными темпами. По состоянию на начало 2024 года работающие пенсионеры составляли 26% общей численности пенсионеров, по сравнению с 19% в 2016-2017 годах и 22% в 2011-2015 годах.

Участие на рынке труда

На рынке труда роль работающих пенсионеров тоже имеет тенденцию к росту. Их процент по отношению к численности рабочей силы стабильно составил 13-15%, численности занятого населения – 14-17%. С начала войны обследование рабочей силы поставлено на паузу.

Но если учесть результаты общегосударственного выборочного обследования социально-экономического состояния домохозяйств, проведенного при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, в 2023 году процент работающих пенсионеров в рабочей силе увеличился до 19%, в занятом населении – до 21%. То есть сейчас из пяти занятых один пенсионер.

Как отмечают авторы исследования, высокая доля работающих пенсионеров, в целом присущая странам Восточной Европы, где традиция высокого уровня занятости населения сохраняется еще со времен социалистической системы.

Значительное присутствие пенсионеров на рынке труда может считаться положительным сигналом об их активной трудовой позиции и наличии спроса на их рабочую силу, в том числе по демографическим причинам – все эти страны во время переходного периода 1990-х гг. понесли спад рождаемости и миграционных потерь, поэтому сейчас сталкиваются с сокращением численности населения трудоспособного возраста, особенно молодежи.

"В то же время высокий уровень участия пенсионеров в рынке труда может свидетельствовать о неадекватном уровне пенсий, что побуждает искать дополнительные источники дохода, а также о несбалансированности норм пенсионного законодательства, в частности, слабость стимулов к отсрочке выхода на пенсию и низкого порога пенсионного возраста", - говорится публикации.