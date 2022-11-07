Украинцы не остановятся до выхода на границы Украины в 1991 году, - Ермак

Украинцы не остановятся в противостоянии Российской Федерации до выхода на международно признанные границы Украины по состоянию на 1991 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram .

"Как и в антивоенном романе Ремарка "На Западном фронте без изменений", так и в фильме прекрасно обрисован принцип войны, когда людей отправляют насмерть ради призрачных кусков чужой территории. Первая мировая демонстрировала, что в окопной войне можно потерять миллионы жизней. Сейчас россияне исповедуют те же принципы, когда отправляют умирать тысячи собственных солдат", - отметил он.

Ермак подчеркнул, что у украинцев работает эффективность, а у россиян - количество.

"Не считать погибших, забывать о них - вот в этом вся суть российской войны. Но количество никогда не победит качество. А мы не остановимся, пока не выйдем на границы 1991 года", - подчеркнул руководитель ОП.