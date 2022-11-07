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Українці не зупиняться до виходу на кордони України 1991 року, - Єрмак

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Українці не зупиняться у протистоянні Російській Федерації до виходу на міжнародно визнані кордони України станом на 1991 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмак в Telegram.

"Як і в антивоєнному романі Ремарка "На Західному фронті без змін", так і у фільмі чудово змальований принцип війни, коли людей відправляють на смерть заради примарних шматків чужої території. Перша світова демонструвала, що в окопній війні можна згубити мільйони життів. Зараз росіяни сповідують ті самі принципи, коли відправляють помирати тисячі власних солдатів", - зазначив він.

Єрмак наголосив, що в українців працює ефективність, а в росіян - кількість.

"Не рахувати загиблих, забувати про них - ось в цьому вся суть російської війни. Але кількість ніколи не переможе якість. А ми не зупинимося, поки не вийдемо на кордони 1991 року", - наголосив керівник ОП.

Нагадаємо, з 24 лютого по 7 листопада Збройні сили України ліквідували близько 76 тисяч 460 російських військових, за минулу добу - 530 осіб.

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Російська ФедераціяАндрій Єрмак