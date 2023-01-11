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Обмен ламп на новые: в "Дія" запустили бета-тестирование

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Киев, Среда 11 января 2023 20:31
Обмен ламп на новые: в "Дія" запустили бета-тестирование Фото: "Дія" запустила бета-тестирование по программе замены обычных ламп на светодиодные (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

"Дія" запустила бета-тестирование по программе замены обычных ламп на светодиодные. Бета-теста услуга будет доступна в Виннице, Черкассах, Одессе и Львове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дія" в Telegram.

"Открываем запись на бета-тест обмена 5 старых ламп на 5 новых - энергосберегающих. Переход на такой тип ламп позволит в 15 раз сэкономить электроэнергию. Станьте первым пользователем новой услуги и экономьте киловатты Украины с LED-освещением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за постоянных российских обстрелов украинцы вынуждены экономить электроэнергию и планировать свое время по графикам отключений света.

"Поэтому еще один эффективный способ сэкономить потребление электроэнергии - пользоваться более экономными лампами. По оценкам специалистов, переход на LED-лампы сократит потребление на 7-10% в моменты пиковой нагрузки. Это поможет существенно уменьшить дефицит электроэнергии в системе", - говорится в сообщении.

Для участия в программе необходимо:

  • быть совершеннолетним;
  • имеете РНОКПП (налоговый номер);
  • ранее не получать лампочки на "Укрпочте".

Записаться на тестирование можно по ссылке.

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Украине запускается программа по обмену старых ламп на энергосберегающие.

Кроме того, обмен старых ламп накаливания на светодиодных в отделениях "Укрпочты" начнется с конца января.

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