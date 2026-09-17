Украинцы смогут получить "Зимнюю поддержку": как это сделать

Жители прифронтовых громад смогут получить 19400 гривен "Зимней поддержки". Однако есть одно условие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики, семьи и единства Украины Дениса Улютина в интервью "Украинскому радио".
Заявление на получение средств в рамках программы "Зимняя поддержка" следует подать лично.
Это можно сделать только офлайн через:
В зависимости от ситуации ситуации заявки могут принимать также в:
"Человек должен лично подать заявку. Во-первых, мы таким образом идентифицируем человека. Во-вторых, человек определяет канал, которым будет производиться выплата", - пояснил Улютин.
Способ получения средств зависит от способа подачи заявления в соответствии с Перечнем общин, который содержит два списка:
В этом году люди самостоятельно могут определить - на что направить средства:
Выплата 19400 гривен назначается на одно домохозяйство, несмотря на количество жителей.
Маломобильным людям и тем, кому сложно самостоятельно добраться до учреждений, будут помогать:
Ранее РБК-Украина писало, что семьи с пострадавшими от войны в Украине детьми могут получить денежную помощь от ЮНИСЕФ. Размер выплат зависит от программы и обстоятельств, при которых семья нуждается в поддержке.
Кроме того, Клютин заявлял, что украинцы из уязвимых категорий, которые получат 19400 гривен зимней поддержки, смогут потратить средства по своему усмотрению.