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Украинцы смогут получить "Зимнюю поддержку": как это сделать

19:31 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Жители прифронтовых громад смогут получить "Зимнюю поддержку" (Getty Images)

Жители прифронтовых громад смогут получить 19400 гривен "Зимней поддержки". Однако есть одно условие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики, семьи и единства Украины Дениса Улютина в интервью "Украинскому радио".

"Зимняя поддержка": где и как подать заявление

Заявление на получение средств в рамках программы "Зимняя поддержка" следует подать лично.

Это можно сделать только офлайн через:

  • органы местного самоуправления,
  • ЦНАПы,
  • отделения Пенсионного фонда Украины,
  • другие уполномоченные органы.

В зависимости от ситуации ситуации заявки могут принимать также в:

  • укрытиях,
  • ОСМД,
  • и другими доступными для людей способами.

"Человек должен лично подать заявку. Во-первых, мы таким образом идентифицируем человека. Во-вторых, человек определяет канал, которым будет производиться выплата", - пояснил Улютин.

Способ получения средств

Способ получения средств зависит от способа подачи заявления в соответствии с Перечнем общин, который содержит два списка:

  • жителям громад (0-20 км от линии фронта) средства будут зачислены на банковский счет за IBAN или их можно получить через АО "Укрпочта";
  • жители громад (20-50 км от линии фронта) смогут получить средства на банковский счет по IBAN или денежным переводом через международную платежную систему Western Union.

Какие нововведения

В этом году люди самостоятельно могут определить - на что направить средства:

  • топливо,
  • теплые вещи,
  • одеяла,
  • павербанки,
  • оплату коммунальных услуг
  • другие необходимые вещи.

Выплата 19400 гривен назначается на одно домохозяйство, несмотря на количество жителей.

Маломобильным людям и тем, кому сложно самостоятельно добраться до учреждений, будут помогать:

  • социальные службы,
  • органы местного самоуправления.

Ранее РБК-Украина писало, что семьи с пострадавшими от войны в Украине детьми могут получить денежную помощь от ЮНИСЕФ. Размер выплат зависит от программы и обстоятельств, при которых семья нуждается в поддержке.

Кроме того, Клютин заявлял, что украинцы из уязвимых категорий, которые получат 19400 гривен зимней поддержки, смогут потратить средства по своему усмотрению.

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