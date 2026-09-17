Украинцы смогут получить "Зимнюю поддержку": как это сделать

"Зимняя поддержка": где и как подать заявление

Заявление на получение средств в рамках программы "Зимняя поддержка" следует подать лично.

Это можно сделать только офлайн через:

органы местного самоуправления,

ЦНАПы,

отделения Пенсионного фонда Украины,

другие уполномоченные органы.

В зависимости от ситуации ситуации заявки могут принимать также в:

укрытиях,

ОСМД,

и другими доступными для людей способами.

"Человек должен лично подать заявку. Во-первых, мы таким образом идентифицируем человека. Во-вторых, человек определяет канал, которым будет производиться выплата", - пояснил Улютин.

Способ получения средств

Способ получения средств зависит от способа подачи заявления в соответствии с Перечнем общин, который содержит два списка:

жителям громад (0-20 км от линии фронта) средства будут зачислены на банковский счет за IBAN или их можно получить через АО "Укрпочта";

жители громад (20-50 км от линии фронта) смогут получить средства на банковский счет по IBAN или денежным переводом через международную платежную систему Western Union.

Какие нововведения

В этом году люди самостоятельно могут определить - на что направить средства:

топливо,

теплые вещи,

одеяла,

павербанки,

оплату коммунальных услуг

другие необходимые вещи.

Выплата 19400 гривен назначается на одно домохозяйство, несмотря на количество жителей.

Маломобильным людям и тем, кому сложно самостоятельно добраться до учреждений, будут помогать: