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Українці зможуть отримати "Зимову підтримку": як це зробити

19:31 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: Жителі прифронтових громад зможуть отримати "Зимову підтримкку" (Getty Images)

Жителі прифронтових громад зможуть отримати 19400 гривень "Зимової підтримки". Проте є одна умова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Дениса Улютіна в інтерв’ю "Українському радіо".

"Зимова підтримка": де і як подати заяву

Заяву на отримання коштів у межах програми "Зимова підтримка" потрібно подати особисто.

Це можна зробити лише офлайн через:

  • органи місцевого самоврядування,
  • ЦНАПи,
  • відділення Пенсійного фонду України,
  • інші уповноважені органи.

Залежно від безпекової ситуації заявки можуть приймати також в:

  • укриттях,
  • ОСББ,
  • та іншими доступними для людей способами.

"Людина має особисто подати заявку. По-перше, ми таким чином ідентифікуємо людину. По-друге, людина визначає канал, яким буде здійснюватися виплата", - пояснив Улютін.

Спосіб отримання коштів

Спосіб отримання коштів залежить від способу подачі заяви відповідно до Переліку громад, який містить два списки:

  • мешканцям громад (0-20 км від лінії фронту) кошти будуть зараховані на банківський рахунок за IBAN або їх можна буде отримати через АТ "Укрпошта";
  • жителі громад (20-50 км від лінії фронту) зможуть отримати кошти на банківський рахунок за IBAN або грошовим переказом через міжнародну платіжну систему Western Union.

Які нововведення

Цього року люди самостійно можуть визначити - на що спрямувати кошти:

  • паливо,
  • теплі речі,
  • ковдри,
  • павербанки,
  • оплата комунальних послуг
  • інші необхідні речі.

Наразі виплата 19400 гривень призначається на одне домогосподарство, незважаючи на кількість мешканців.

Маломобільним людям та тим, кому складно самостійно дістатися до установ, допомагатимуть:

  • соціальні служби,
  • органи місцевого самоврядування.

Раніше РБК-Україна писало, що сім’ї з дітьми, які постраждали від війни в Україні, можуть отримати грошову допомогу від ЮНІСЕФ. Розмір виплат залежить від програми та обставин, за яких родина потребує підтримки.

Крім того, Клютин заявляв, що українці з-поміж вразливих категорій, які отримають 19400 гривень зимової підтримки, зможуть витратити кошти на власний розсуд.

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