Українці зможуть отримати "Зимову підтримку": як це зробити

"Зимова підтримка": де і як подати заяву

Заяву на отримання коштів у межах програми "Зимова підтримка" потрібно подати особисто.

Це можна зробити лише офлайн через:

органи місцевого самоврядування,

ЦНАПи,

відділення Пенсійного фонду України,

інші уповноважені органи.

Залежно від безпекової ситуації заявки можуть приймати також в:

укриттях,

ОСББ,

та іншими доступними для людей способами.

"Людина має особисто подати заявку. По-перше, ми таким чином ідентифікуємо людину. По-друге, людина визначає канал, яким буде здійснюватися виплата", - пояснив Улютін.

Спосіб отримання коштів

Спосіб отримання коштів залежить від способу подачі заяви відповідно до Переліку громад, який містить два списки:

мешканцям громад (0-20 км від лінії фронту) кошти будуть зараховані на банківський рахунок за IBAN або їх можна буде отримати через АТ "Укрпошта";

жителі громад (20-50 км від лінії фронту) зможуть отримати кошти на банківський рахунок за IBAN або грошовим переказом через міжнародну платіжну систему Western Union.

Які нововведення

Цього року люди самостійно можуть визначити - на що спрямувати кошти:

паливо,

теплі речі,

ковдри,

павербанки,

оплата комунальних послуг

інші необхідні речі.

Наразі виплата 19400 гривень призначається на одне домогосподарство, незважаючи на кількість мешканців.

Маломобільним людям та тим, кому складно самостійно дістатися до установ, допомагатимуть: