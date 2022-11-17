Украинцы смогут обменять водительское удостоверение в двух городах Польши

Украинцы теперь смогут обменять водительское удостоверение в двух городах Польши – в Варшаве и Гданьске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД Украины.

Услуга обмена украинского водительского удостоверения стала доступной в Гданьске, а с начала сентября ее предоставляли в Варшаве. За первые два дня выдачи водительских прав в Гданьске услугой успели воспользоваться 17 украинцев.

Гданьск стал вторым городом в Польше, где можно получить услугу обмена национального водительского удостоверения, выданного в Украине.

Ранее мы писали, что граждане Украины теперь смогут не сдавать в Литве теоретический и практический экзамены при обмене водительских прав категории B с украинских на местные.

Также сообщалось, что в Украине можно будет регистрировать авто, или оформить водительское удостоверение без использования пластиковых бланков. Такая возможность появится с 14 декабря.

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