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Украинцы смогут обменять водительское удостоверение в двух городах Польши

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Варшава, Четверг 17 ноября 2022 19:48
Украинцы смогут обменять водительское удостоверение в двух городах Польши Фото: украинцы смогут обменять водительское удостоверение в двух городах Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украинцы теперь смогут обменять водительское удостоверение в двух городах Польши – в Варшаве и Гданьске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД Украины.

Гданьск стал вторым городом в Польше, где можно получить услугу обмена национального водительского удостоверения, выданного в Украине.

Благодаря сотрудничеству Главного сервисного центра МВД и Государственной миграционной службы Украины география предоставления услуг расширяется.

Услуга обмена украинского водительского удостоверения стала доступной в Гданьске, а с начала сентября ее предоставляли в Варшаве. За первые два дня выдачи водительских прав в Гданьске услугой успели воспользоваться 17 украинцев.

Ранее мы писали, что граждане Украины теперь смогут не сдавать в Литве теоретический и практический экзамены при обмене водительских прав категории B с украинских на местные.

Также сообщалось, что в Украине можно будет регистрировать авто, или оформить водительское удостоверение без использования пластиковых бланков. Такая возможность появится с 14 декабря.

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