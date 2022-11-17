RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы смогут обменять водительское удостоверение в двух городах Польши

Фото: украинцы смогут обменять водительское удостоверение в двух городах Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украинцы теперь смогут обменять водительское удостоверение в двух городах Польши – в Варшаве и Гданьске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД Украины.

Гданьск стал вторым городом в Польше, где можно получить услугу обмена национального водительского удостоверения, выданного в Украине.

Благодаря сотрудничеству Главного сервисного центра МВД и Государственной миграционной службы Украины география предоставления услуг расширяется.

Услуга обмена украинского водительского удостоверения стала доступной в Гданьске, а с начала сентября ее предоставляли в Варшаве. За первые два дня выдачи водительских прав в Гданьске услугой успели воспользоваться 17 украинцев.

Ранее мы писали, что граждане Украины теперь смогут не сдавать в Литве теоретический и практический экзамены при обмене водительских прав категории B с украинских на местные.

Также сообщалось, что в Украине можно будет регистрировать авто, или оформить водительское удостоверение без использования пластиковых бланков. Такая возможность появится с 14 декабря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВаршаваПольша