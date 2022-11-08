Литва намерена упростить обмен водительских прав для украинцев

Фото: Литва теперь обменивает украинские водительские права на местные без экзаменов (facebook.com)

Граждане Украины теперь смогут не сдавать в Литве теоретический и практический экзамены при обмене водительских прав категории B с украинских на местные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Литвы.