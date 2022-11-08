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Литва намерена упростить обмен водительских прав для украинцев

Новина українською →
Литва, Вторник 08 ноября 2022 22:12
Литва намерена упростить обмен водительских прав для украинцев Фото: Литва теперь обменивает украинские водительские права на местные без экзаменов (facebook.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Граждане Украины теперь смогут не сдавать в Литве теоретический и практический экзамены при обмене водительских прав категории B с украинских на местные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Литвы.

Окончательный проект соглашения, по словам заместителя министра внутренних дел Сигиты Щаевиене, находится на согласовании в украинских институтах, его подписание ожидается в ближайшее время.

"Мы всеми силами поддерживаем Украину и помогаем украинцам, приехавшим в Литву, поэтому стремимся как можно быстрее подписать новое двустороннее соглашение, которое позволит гражданам Украины в Литве менять водительские права без экзаменов. То же касается граждан Литвы в Украине", - подчеркнула Щаевиене.

Недавно сообщалось, что литовские пограничники не пропустили в страну вагоны с российской военной символикой. Поезда следовали из РФ в Беларусь.

Напомним, что в Литве обсуждается возможность запрета на въезд по визам гражданам Беларуси.

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