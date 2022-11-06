ua ru
Вс, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцы смогут оформлять водительские удостоверения и техпаспорт без пластика: дата

Новина українською →
Киев, Воскресенье 06 ноября 2022 10:48
Украинцы смогут оформлять водительские удостоверения и техпаспорт без пластика: дата Фото: украинцы смогут оформлять водительские удостоверения и техпаспорт без пластика (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине можно будет регистрировать авто или оформить водительское удостоверение без использования пластиковых бланков. Такая возможность появится с 14 декабря 2022г.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Соответствующие изменения были приняты правительством 4 ноября.

"В ближайшей перспективе больше не будет обязательным получать пластиковые бланки документов о праве управления транспортными средствами и регистрации транспортных средств", - говорится в сообщении.

То есть, будет выбор между получением услуг:

  • исключительно онлайн с оформлением только электронного варианта документов, дающих право управлять транспортными средствами;
  • или с оформлением традиционных пластиковых бланков водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства.

Что это значит?

Таким образом, электронные варианты документов (Е-удостоверение водителя и Е-свидетельство о регистрации транспортных средств) могут стать единственными имеющимися у человека документами, дающими право на управление.

Если раньше при регистрации авто или при получении водительского удостоверения обязательным было оформление бланков этих документов, то с середины декабря возможно будет от бланков совсем отказаться.

"Удостоверение водителя или свидетельство о регистрации транспортного средства в Электронном кабинете водителя или в приложении "Дія" не просто становится равнозначным физическим документам, а может полностью их заменять", - уточнил начальник главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

То есть, самостоятельно в несколько кликов можно будет оформлять обмен водительского удостоверения, проводить регистрационные действия с транспортными средствами в тех случаях, где осмотр специалистов экспертной службы МВД не является обязательным.

Вместе с тем, граждане смогут сэкономить не платя за бланковую продукцию.

"Все эти изменения об Е-свидетельстве водителя и Е-свидетельство о регистрации транспортных средств вступят в силу 14 декабря 2022 года", - добавляют в МВД.

Ранее стало известно, что украинцы могут обменять удостоверение водителя в Польше

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Водительские права
NEWS
Возможен ли полный блэкаут в Киеве: ответ Кличко
Возможен ли полный блэкаут в Киеве: ответ Кличко
DAILY
Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины