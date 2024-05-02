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НБУ увеличил продажу валюты из резервов для поддержки гривны на четверть

Украина, Четверг 02 мая 2024 09:09
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НБУ увеличил продажу валюты из резервов для поддержки гривны на четверть Фото: Курс доллара вырос из-за увеличения дефицита валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины в апреле 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 2,283 млрд долларов. Объем продаж был на 27,7% выше, чем в марте (1,788 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

С начала года НБУ продал на межбанке 8,112 млрд долларов. Эти расходы были компенсированы за счет международной помощи, которая с начала года достигла 11,8 млрд долларов.

НБУ увеличил продажу валюты из резервов для поддержки гривны на четверть

Курс доллара в апреле

С октября прошлого года НБУ реагирует на ситуацию на рынке, снижая или поднимая курс интервенций. Курс доллара на межбанке за апрель вырос примерно на 60 копеек с 39,00 до 39,60 гривен.

Официальный курс устанавливается по итогам торгов на межбанке. Курс НБУ вырос за месяц на 1,1% с 39,22 грн/доллар на 29 марта до 39,66 грн/доллар на 30 апреля.

В течение месяца курс неоднократно обновлял рекорды. Исторический максимум был зафиксирован 22 апреля - 39,78 грн/доллар. В конце месяца курс немного снизился.

Наличный курс почти полностью зависит от межбанка. В итоге курс на наличном рынке за апрель вырос на 35 копеек до 39,80 грн/доллар и поднимался в течение месяца выше 40 гривен.

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