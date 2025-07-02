ua en ru
Ср, 02 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Доллар может подорожать: прогноз курса на ближайшие месяцы

Украина, Среда 02 июля 2025 08:18
UA EN RU
Доллар может подорожать: прогноз курса на ближайшие месяцы Фото: Курс доллара может вырасти в ближайшие месяцы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Спрос на валюту растет как со стороны бизнеса, так и со стороны населения. Из-за этого НБУ может поднять курс доллара на более высокий уровень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на недельный обзор инвесткомпании ICU.

Дефицит на рынке

Как отмечается в обзоре, во второй половине июня НБУ столкнулся со значительным увеличением дефицита валюты на рынке, поэтому был вынужден увеличивать интервенции, чтобы не допустить повышения курса выше 42 грн/доллар.

По данным компании в течение почти двух предыдущих недель дефицит валюты на межбанковском рынке превышал 100 млн долларов в день, тогда как чистая покупка валюты населением оставалась 60-70 млн долларов в неделю.

Поэтому НБУ был вынужден удовлетворять этот возросший дефицит, оставаясь крупнейшим продавцом валюты на рынке, и увеличивать интервенции сначала до 724 млн долларов, а на прошлой неделе до 875 млн долларов - наибольшего недельного объема за четыре месяца.
Доллар может подорожать: прогноз курса на ближайшие месяцы

Курс доллара

Официальный курс доллара к гривне достиг своего пика на прошлой неделе, когда НБУ установил его на 24 июня на уровне 41,87 грн/доллар - максимума с конца января. Но уже к концу прошлой недели НБУ удалось усилить гривну по отношению к доллару до 41,59-41,64 грн/доллар, что уже ближе к привычным нынешним уровням.

Как отмечается в обзоре, в этом году НБУ еще не сталкивался со столь длительным повышенным дефицитом валюты на межбанковском рынке, хотя по объему недельный дефицит был не самым большим в этом году.

"Поведение НБУ в предыдущие две недели в очередной раз демонстрирует нежелание регулятора переходить к существенному ослаблению курса гривны, хотя в дальнейшем НБУ может выбрать немного более высокий уровень для сбалансирования рынка, чем в апреле-мае и в первой половине июня", - прогнозируют аналитики.

Напомним, курс доллара за июнь вырос на 12 копеек - 41,52 до 41,64 гривен.

В то же время на 2 июля НБУ поднял курс до 41,81 грн/доллар. Курс остается ниже, чем в конце декабря прошлого года - 42,03 грн/доллар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
Новости
Пожары, раненые и разрушения: появились фото последствий обстрела Харькова и области
Пожары, раненые и разрушения: появились фото последствий обстрела Харькова и области
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства