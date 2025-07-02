Доллар может подорожать: прогноз курса на ближайшие месяцы

Спрос на валюту растет как со стороны бизнеса, так и со стороны населения. Из-за этого НБУ может поднять курс доллара на более высокий уровень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на недельный обзор инвесткомпании ICU .

Дефицит на рынке

Как отмечается в обзоре, во второй половине июня НБУ столкнулся со значительным увеличением дефицита валюты на рынке, поэтому был вынужден увеличивать интервенции, чтобы не допустить повышения курса выше 42 грн/доллар.

По данным компании в течение почти двух предыдущих недель дефицит валюты на межбанковском рынке превышал 100 млн долларов в день, тогда как чистая покупка валюты населением оставалась 60-70 млн долларов в неделю.

Поэтому НБУ был вынужден удовлетворять этот возросший дефицит, оставаясь крупнейшим продавцом валюты на рынке, и увеличивать интервенции сначала до 724 млн долларов, а на прошлой неделе до 875 млн долларов - наибольшего недельного объема за четыре месяца.



Курс доллара

Официальный курс доллара к гривне достиг своего пика на прошлой неделе, когда НБУ установил его на 24 июня на уровне 41,87 грн/доллар - максимума с конца января. Но уже к концу прошлой недели НБУ удалось усилить гривну по отношению к доллару до 41,59-41,64 грн/доллар, что уже ближе к привычным нынешним уровням.

Как отмечается в обзоре, в этом году НБУ еще не сталкивался со столь длительным повышенным дефицитом валюты на межбанковском рынке, хотя по объему недельный дефицит был не самым большим в этом году.

"Поведение НБУ в предыдущие две недели в очередной раз демонстрирует нежелание регулятора переходить к существенному ослаблению курса гривны, хотя в дальнейшем НБУ может выбрать немного более высокий уровень для сбалансирования рынка, чем в апреле-мае и в первой половине июня", - прогнозируют аналитики.