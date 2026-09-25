Украинцы теряют статус PESEL UKR в Польше: посол объяснил почему

Причин несколько

По словам дипломата, на изменение статистики могли повлиять сразу несколько факторов. В частности, он не исключает, что часть украинцев действительно решила покинуть Польшу на фоне общей неблагоприятной атмосферы.

По словам посла, причин сокращения числа украинцев под временной защитой может быть несколько. В частности, он не исключает, что часть граждан Украины действительно решила покинуть Польшу из-за общей неблагоприятной атмосферы.

"Здесь стоит учитывать несколько факторов. Первый – это общая неблагоприятная атмосфера. Я не исключаю, что часть граждан Украины действительно решила уехать из Польши", - отметил Боднар.

Второй причиной Боднар назвал изменения в польском законодательстве. Он напомнил, что еще в марте завершился срок действия специальных норм, предусматривавших отдельные льготы для украинцев, которые бежали от полномасштабной агрессии РФ и находятся в Польше. С мая также действует процедура перехода со статуса PESEL UKR на карту CUKR.

Что изменилось

Карта CUKR выдается на три года и предоставляет полный доступ к рынку труда и возможность вести хозяйственную деятельность. Боднар отметил, что после изменения правил некоторые украинцы могли не выполнить необходимые требования для смены документов, не обновить данные или неправильно зарегистрироваться при пересечении границы.

В таком случае человек мог потерять статус PESEL UKR. При этом его повторное получение теперь является достаточно сложной процедурой, поскольку основной акцент сделан на регистрации в новой системе CUKR.

"Таким образом, уменьшение количества лиц, пользующихся временной защитой, не обязательно означает, что все они покинули Польшу", - отметил посол.