Українці втрачають статус PESEL UKR у Польщі: посол пояснив чому

Причин кілька

За словами дипломата, на зміну статистики могли вплинути одразу кілька факторів. Зокрема, він не відкидає, що частина українців справді вирішила залишити Польщу на тлі загальної несприятливої атмосфери.

За словами посла, причин скорочення кількості українців під тимчасовим захистом може бути кілька. Зокрема, він не виключає, що частина громадян України справді вирішила залишити Польщу через загальну несприятливу атмосферу.

"Тут варто враховувати кілька факторів. Перший – це загальна несприятлива атмосфера. Я не виключаю, що частина громадян України справді вирішила поїхати з Польщі", - зазначив Боднар.

Другою причиною Боднар назвав зміни у польському законодавстві. Він нагадав, що ще у березні завершився термін дії спеціальних норм, які передбачали окремі пільги для українців, які втекли від повномасштабної агресії РФ та перебувають у Польщі. З травня діє процедура переходу зі статусу PESEL UKR на карту CUKR.

Що змінилося

Карта CUKR видається на три роки та надає повний доступ до ринку праці та можливість вести господарську діяльність. Він зазначив, що після зміни правил деякі українці могли не виконати необхідні вимоги для зміни документів, не оновити дані або неправильно зареєструватися при перетині кордону.

У такому разі людина могла втратити статус PESEL UKR. При цьому його повторне отримання є досить складною процедурою, оскільки основний акцент зроблений на реєстрації в новій системі CUKR.

"Таким чином зменшення кількості осіб, які користуються тимчасовим захистом, не обов'язково означає, що всі вони залишили Польщу", - зазначив посол.