Украинцы сказали, сколько готовы терпеть трудности ради победы
В Украине сохраняется высокая готовность терпеть трудности из-за войны с Россией ради победы. Готовы терпеть трудности столько, сколько нужно, 69% респондентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса компании Info Sapiens.
Еще 7% готовы терпеть трудности несколько месяцев, 6% - около года, 4% - несколько лет, а 12% не готовы вообще.
Основой устойчивости украинцев есть вера в Вооруженные силы Украины (63%), поддержка родственников и близких (49%), а также ежедневный труд (27%). Важную роль играют религия и волонтерство.
Опрос был проведен в апреле-мае среди 1000 респондентов. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в июне 2024 года 80% опрошенных верят в победу Украины в войне, не верят – 12% респондентов.
Верят, что победа придет до конца этого года, 24% украинцев. Еще 38% считают, что она наступит через 1-2 года, 15% - что для этого понадобится от 3 до 5 лет, 5% - более 5 лет, 1% - что победа состоится "вряд ли при моей жизни".