Враг на трех направлениях снизил активность: обновленная ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 134 боевых столкновения. Больше всего боев на Покровском направлении, а на трех участках враг за последние сутки не атаковал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, поразили два пункта управления, три артиллерийских средства, понтонную переправу, три средства ПВО и станцию РЭБ оккупантов.
Ситуация на направлениях:
Харьковское. Произошло шесть боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.
Купянское. За сутки произошло 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки.
Лиманское. Враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться недалеко от Торского, Новосергеевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки.
Северское. Украинские защитники отразили одно штурмовое действие российских захватчиков близ Спорного.
Краматорское. Оккупанты атаковали восемь раз вблизи Григоровки, Часового Яра и Предтеченного. Ситуация контролируется.
Торецкое. Враг при поддержке авиации совершил 13 атак недалеко от Северного, Торецкого и Железного.
Покровское. Украинские защитники отражали 53 штурмовых и наступательных действия агрессора в сторону населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Новогродовка, Михайловка и Птичье. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новогродовки и Михайловки.
Кураховское. Силы обороны отразили 16 атак в направлении Георгиевки, Константиновки и Победы.
Времевское. Два оккупационных подразделения пытались продвинуться в направлении Водяного.
На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг несколько снизил активность, наступательных действий за последние сутки не проводил. Однако противник не перестает уничтожать всеми доступными способами гражданскую инфраструктуру.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Силы обороны Украины также продолжают вести операцию на Курском направлении.
Бои в Курской области
Напомним, что в течение двух с половиной недель украинские воины проводят наступательную операцию в Курской области. Силы обороны Украины контролируют десятки населенных пунктов. Также в Курской области была создана первая военная комендатура.
Кроме того, ВСУ во время боев в Курской области берут в плен российских солдат. Так, вчера Сухопутные войска заявили о "хороших результатах" по обменному фонду.
Больше о том, что может принести наступление ВСУ в Курской области и как это повлияет на войну - в материале РБК-Украина.
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