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Синоптики предупредили о непогоде в Киеве и области завтра

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Украина, Понедельник 17 июля 2023 15:00
Синоптики предупредили о непогоде в Киеве и области завтра Фото: синоптики предупредили о грозе в Киеве и области 18 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве и области завтра днем, 18 июля, ожидается дождь с грозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

При этом, по данным синоптиков, температура ночью 16-21°, днем 23-28°; по Киеву ночью 19-21°, днем 26-28°.

Правила поведения в грозу

Отметим, что гроза не так безобидна, как это могло показаться на первый взгляд. Наибольшую опасность представляет собой, в частности, шаровая молния. Если она залетела в квартиру, то стоит держаться немного дальше от электроприборов и электропроводки. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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