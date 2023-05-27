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Украинская сборная по волейболу победой стартовала на Золотой Евролиге

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Польша, Суббота 27 мая 2023 22:49
Украинская сборная по волейболу победой стартовала на Золотой Евролиге Фото: украинская сборная по волейболу победой стартовала на Золотой Евролиге (CEV)
Автор: Карина Левицкая

Мужская сборная Украины по волейболу победой начала выступления в нынешней Золотой Евролиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международный олимпийский комитет.

Подопечные Угиса Крастиньша, играя на формально домашней арене в польском городе Лодзь, не оставили никаких шансов команде Северной Македонии. И завершили игру со счетом 3:0 (25:21 25:22 25:11).

Свой второй матч "сине-желтые", которые попали в квартет B, проведут 31 мая в Лодзи против Хорватии.

Напомним, сегодня во французском Стразбурге прошел финал грунтового турнира по теннису категории WTA250. В нем украинка Элина Свитолина победила теннисистку из России Анну Блинкову.

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