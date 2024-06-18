RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы в Венгрии смогут получить ВНЖ с просроченными паспортами

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Венгрии ввело временные правила, которые позволяют украинцам получать вид на жительство в стране даже с просроченным паспортом.

Согласно документу, во время действия чрезвычайного положения в Венгрии документы, удостоверяющие личность за рубежом, считаются действительными.

Поэтому при подаче заявления на получение вида на жительство паспорт гражданина Украины, утративший силу, считается действительным, и вид на жительство может быть выдан, в том числе в течение шести месяцев после окончания чрезвычайного положения в Венгрии.

В то же время данная норма не распространяется на процедуру получения венгерского гражданства.

Отметим, что в мае 2022 года правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в связи с ситуацией на Украине. Последний раз оно было введено в апреле этого года.

Мобилизация в Украине

Новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая. После этого мужчины в возрасте 18-60 лет должны в течение двух месяцев обновить свои личные данные в военкомате.

В частности, Украина прекратила выдачу загранпаспортов мужчинам в возрасте 18-60 лет. При этом ряд стран заявили, что пока не будут выдавать военнообязанных украинцев, однако им могут отказать в предоставлении ВНЖ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенгрияВойна России против Украины