Украинцы в Венгрии смогут получить ВНЖ с просроченными паспортами

Согласно документу, во время действия чрезвычайного положения в Венгрии документы, удостоверяющие личность за рубежом, считаются действительными.

Поэтому при подаче заявления на получение вида на жительство паспорт гражданина Украины, утративший силу, считается действительным, и вид на жительство может быть выдан, в том числе в течение шести месяцев после окончания чрезвычайного положения в Венгрии.

В то же время данная норма не распространяется на процедуру получения венгерского гражданства.

Отметим, что в мае 2022 года правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в связи с ситуацией на Украине. Последний раз оно было введено в апреле этого года.