Українці в Угорщині зможуть отримати посвідку на проживання із простроченими паспортами

Згідно з документом, під час дії надзвичайного стану в Угорщині документи, що посвідчують особу за кордоном, вважаються дійсними.

Тому під час подання заяви на отримання посвідки на тимчасове проживання паспорт громадянина України, який втратив чинність, вважається дійсним, і посвідка на тимчасове проживання може бути видана, зокрема протягом шести місяців після закінчення надзвичайного стану в Угорщині.

Водночас ця норма не поширюється на процедуру отримання угорського громадянства.

Зазначимо, що в травні 2022 року уряд Угорщини оголосив надзвичайний стан у зв'язку із ситуацією в Україні. Востаннє його було введено у квітні цього року.